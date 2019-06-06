سلافة معمار عن تشبيه قصي خولي للفنانات بأنواع السيارات: ” غير لائق “

أميرة خالد(صدى):

عقد الممثل قصي خولي مقارنة بين الفنانة سلافة معمار ونادين نسيب نجيم، مستعيناً بماركات السّيارات القوية على اختلافها، قائلا إن كل السّيارات جيدة لكن مسألة ذوق، تاركاً الموضوع بتصرف المخمنين المحللين.

واستاءت معمار من كلام خولي التي عبّرت عن رفضها للتشبيه، موضحة أنه من غير اللائق وصف الممثلاث بأنواع السّيارات.

وتكهن البعض بوجود خلافات حقيقية بينها وبين خولي، لذلك صرحت معمار مؤخراً عن حقيقة ذلك عبر إحدى المحطات الاذاعية، فقالت: ” قصي صديقي ولا يوجد زعل بيننا ” .