الجيش اليمني: لا صحة لمزاعم الحوثيين عن تقدمهم قرب الحدود السعودية
كشف العميد ركن عبده عبدالله مجلي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، حقيقة ما تم تداوله عن تقدم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عسكريًا قرب الحدود السعودية.
وعن ذلك، قال ” مجلي ” : ” كل ما تم تداوله عن ذلك لا أساس له من الصحة، وما دفعهم لذلك هو إخفاء قصورهم وخسائرهم في مران وكتاف وباقي المناطق المحيطة بمدينة صعدة ” .
حيث أوضح أن الحوثيين يحاولون التغطية على إخفاقاتهم في في المواجهات المباشرة مع الجيش اليمني، الذي يسيطر على أكثر من 60% من محافظة صعدة.
وأضاف: ” الجيش قام بتطويق مدينة صعدة، حتى وصل إلى أعماقها، والمليشيات تراجعت عسكرياً، فكيف يقومون بمثل هذا العمل الذي يدّعونه حول قربهم من الحدود السعودية؟ ” .
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