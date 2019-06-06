الجيش اليمني: لا صحة لمزاعم الحوثيين عن تقدمهم قرب الحدود السعودية

فهمي محمد(صدى):

كشف العميد ركن عبده عبدالله مجلي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، حقيقة ما تم تداوله عن تقدم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عسكريًا قرب الحدود السعودية.

وعن ذلك، قال ” مجلي ” : ” كل ما تم تداوله عن ذلك لا أساس له من الصحة، وما دفعهم لذلك هو إخفاء قصورهم وخسائرهم في مران وكتاف وباقي المناطق المحيطة بمدينة صعدة ” .

حيث أوضح أن الحوثيين يحاولون التغطية على إخفاقاتهم في في المواجهات المباشرة مع الجيش اليمني، الذي يسيطر على أكثر من 60% من محافظة صعدة.

وأضاف: ” الجيش قام بتطويق مدينة صعدة، حتى وصل إلى أعماقها، والمليشيات تراجعت عسكرياً، فكيف يقومون بمثل هذا العمل الذي يدّعونه حول قربهم من الحدود السعودية؟ ” .