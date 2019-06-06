يوسف شعبان عن محمد رمضان: بلا أخلاق ويتطاول على زملائه
فتح الفنان يوسف شعبان النار على محمد رمضان، حيث وجه إليه عدة انتقادات حادة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث قال ” شعبان ” في مقابلة له أنه لا يمكن أن يقبل المشاركة في أي عمل درامي مع ” رمضان ” ؛ مبينًا أن الفنان الحقيقي لا يتطاول على زملائه ويحترم مشاهديه ويتمتع بمصداقية ما يقدمه للجمهور.
وأضاف: ” الفنان قديما عندما كان يشاهد فنانًا كبيرًا أقدم منه بسنة واحدة كان يقف له احترامًا وتقديرًا، فالفنان دون أخلاق لا يساوي شيئا.. فما بالك لو تطاول على زملائه ” .
غندورة[ عدد التعليقات: 12491 ] نشر منذ 18 دقيقة
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت // فإن هُم ذهبت أخلاقهم ذهبُوا!
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم // فأقم عليهم مأتماً و عويلا!
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه // فقوّم النفس بالأخلاق تستقم!