شرطي مرور يخالف فتاة بسبب جمالها المفرط

مونتيفيديو(صدى):

وردت لفتاة كانت تسير بسيارتها في أحد الشوارع في أوروغواي، مخالفة لم تكن في الحسبان، كما أن السبب الذي أعطى بموجبه الشرطي المخالفة للفتاة كان غريبا، الأمر الذي استدعى التحقيق في الحادثة.

وتفصيلا، أن الشرطي أعطى الفتاة مخالفة بسبب ” الجمال المفرط على الطرق العامة ” ، وفق ما كتب على الورقة التي سلمها لها، ولم يكتف الشرطي بكتابة هذه العبارة الغريبة على وصل المخالفة، بل كتب في قسم الملاحظات منه أيضا عبارة ” أنا أحبك ” ، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة للفتاة.

وفتح التحقيق مع الشرطي بسبب استخدامه وثيقة رسمية لأغراض غير مصرح بها، بعد أن انتشرت ورقة المخالفة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وكانت الحادثة غير العادية وقعت في 25 مايو الماضي في مدينة بايساندو غربي أوروغواي، وعلى ما يبدو أن الشرطي كان يحاول أن يكون لطيفا مع الفتاة، ولم يكن في حسبانه أن الحادثة ستتطور إلى تحقيق معه، وفق ما ذكر شهود عيان.