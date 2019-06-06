وزير خارجية البحرين يهاجم قطر: ترفض الحلول وتواصل التعند

طلال الضوي(صدى):

انتقد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة النظام القطري، مشيرًا إلى أن ” الدوحة ” ترفض الحلول وتواصل المكابرة والتعنت.

وعن ذلك، قال ” بن أحمد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” قطر ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح ” .

وأضاف: ” تكرر كلمة الحوار وتفرغها من كل معنى، دون أي اعتبار لمصلحة الشعب القطري وامتداداته الأسرية، والاجتماعية، والاقتصادية مع محيطه الخليجي ” .

حيث وصف وزير خارجية البحرين حكام قطر بأنهم يتسمون بـ ” العناد وفقدان البصيرة ” ، والذي تسبب في أن تعيش قطر عزلة بالميحط الخليجي والعربي منذ عام 2017.