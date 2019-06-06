سقوط طائرة تركية مسيرة في أجواء طرابلس 

طلال الضوي(صدى):

أسقطت القوات العسكرية في ليبيا اليوم الخميس، طائرة تركية بدون طيار بالقرب من مطار معيتيقة الدولي جنوب طرابلس.

وجاءت تلك الضربة العسكرية بعد رصد تبين فيه أن الطائرة التركية شنت غارات متعددة على تمركز لقوات الجيش الليبي.

وقام الجيش بتدمير المقاتلة التركية أثناء هبوطها؛ حيث خرجت من قاعدة مطار معيتيقة، وشدد الجيش أن القصف كان بعيداً عن المدرج، وأن حركة الطيران تسير بشكل اعتيادي، وهو ما أكده برج الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي عبر صفحته على موقع فيس بوك.

وأصيبت الطائرة المسيرة تماماً بعد هبوطها بالقرب من المكان المخصص للطائرات الحربية في قاعدة معيتيقة.

واتضح أن 30 خبيراً عسكريّاً تركيّاً يعملون لصالح الميليشيات، كما أن الطائرة التركية بدون طيار التي تم تدميرها هي واحدة من أصل ثلاث طائرات من نفس النوع، كما أكد أن التقييم النهائي للضربة أكد أنها ناجحة بنسبة 100% ولم تسفر عن أي ضرر جانبي.