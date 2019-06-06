مالك مجموعة ” لولو ” يحصل على أول إقامة دائمة بالإمارات

ابوظبي(صدى):

حصل الملياردير الهندي يوسف علي، مالك مجموعة ” لولو ” ، على أول إقامة دائمة في الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك في إطار القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة الإماراتية مؤخرًا.

وعن حصوله على الإقامة الدائمة، قال ” علي ” : ” فخور للغاية بهذا اليوم المهم جداً في حياتي بعد حصولي على البطاقة الذهبية ” .

ويعتبر يوسف علي من أشهر وأثرى المستثمرين الأجانب بالإمارات، حيث يمتلك عقارات ومراكز تسوق ومتاجر في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وكانت الإمارات قد أطلقت نظام ” الإقامة الدائمة أو البطاقة الذهبية ” إلى المستثمرين والكفاءات في مجالات متنوعة تشمل ” الطب والهندسة والعلوم وكل الفنون ” ؛ للاستفادة منهم وتطوير الخطط المستقبلية.

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