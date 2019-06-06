نشر أول صورة للإرهابي منفذ ” مذبحة المسجدين ” في نيوزيلندا

ويلينغتون(صدى):

أصدرت محكمة نيوزيلندية قراراً يسمح لوسائل الإعلام بنشر صوره وجه برينتون تارانت، منفذ مذبحة مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا، والتي راح ضحيتها أكثر من 51 مصليا.

وجاء قرار رئيس المحكمة النيوزيلندية العليا برفع الحظر عن نشر صورة الإرهابي، لضرورة الشفافية وحتى يتسنى لشهود العيان التعرف على المتهم استنادا إلى تجربتهم الشخصية لا الصور الصحفية.

يذكر أن الحاثة الإرهابية قتل فيها المجرم الإرهابي برينتون تارانت 51 مصلياً وأصاب عدد آخر، أثناء صلاة الجمعة في منتصف مارس الماضي.