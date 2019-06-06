تقرير أمريكي: المملكة تبني برنامج للصواريخ الباليستية بمساعدة الصين

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن المملكة كثفت العمل في برنامج الصواريخ الباليستية، وذلك بالتعاون مع الصين.

وعن ذلك، ذكر تقرير نشرته شبكة ” سي أن أن ” الأمريكية أن لدى الاستخبارات الأمريكية معلوماتٍ سريةً تشير إلى أن السعودية وسعت البنى التحتية للتكنولوجيا والصواريخ الباليستية، من خلال صفقات مع الصين.

وأشار التقرير أيضًا أن الإدارة الأمريكية لم تثير الموضوع وهو ما يعني عدم اعتراضها على الخطوة السعودية، خاصة في ظل توتر العلاقات مع إيران منافسة المملكة في المنطقة.

ومن جانيه، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية التعليق أن السعودية طرف في معاهدة منع انتشار السلاح النووي، ولم تسعَ إطلاقا لامتلاك أسلحة نووية.

فيما صرحت الصين في بيان لها بأنها ترتبط مع المملكة العربية السعودية بعلاقات إستراتيجية في مختلف المجالات، بما فيها صفقات التسليح.