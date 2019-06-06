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    يونيو

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  3. انهيار جسر بسبب حمولة زائدة من سيارات المصلين

انهيار جسر بسبب حمولة زائدة من سيارات المصلين




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6006 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله المستعان

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