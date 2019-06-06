كندة علوش تكشف خضوعها لعمليات تجميل فاشلة

أميرة خالد(صدى):

صرحت الفنانة السورية كندة علوش بأنها قامت بإجراء عمليات تجميل فاشلة، مشيرة إلى أنها عاشت تجربة غير ناجحة مع ” البوتوكس والفيلر ” .

وقالت ” كندة ” خلال لقائها ببرنامج ” حلوة رمضان ” ، أنها حصلت على نتيجة عكسية من تلك العمليات وأنها لن تكرر ذلك أبداً، مبينة أنها شعرت في البدابة بالفرح قبل أن تتنبه إلى الخطأ.

حيث أوضحت أن العملية أدت إلى شدّ وجهها بشكل مبالغ فيه وأنه لم يعد بإمكانها حتى الابتسام، وأنها بدت أكبر من عمرها الحقيقي بـ15 عامًا.

كما ذكرت ” علوش ” أنها لا تحب عمليات التجميل، وذلك على الرغم أنها تتلقى النصائح حول ضرورة تلقيها حقن ” البوتوكس والفيلر ” .