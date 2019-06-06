نصائح تساعدك في تجنب الآلم خلال إزالة الشعر

أميرة خالد(صدى):

تتسبب عملية إزالة الشعر للمرأة ببعض الأحيان في التهاب البشرة والإصابة بجروح، إلا أنه يوجد بعض الطرق لتجنب هذه المشاكل المزعجة، وسنستعرض أبرز هذه النصائح.

* خطوات أثناء إزالة الشعر

– بشكل عام يُفضل إزالة الشعر ليلا؛ ليكون أمام البشرة متسع من الوقت ‫للاستشفاء.

– إزالة الشعر بعد الإستحمام، حيث يقوم الإستحمام بفتح ‫المسام وبالتالي يمكن إزالة الشعر بشكل أسهل.

– عدم استخدام جل استحمام أوإضافات استحمام تحتوي على زيوت، كما ‫لا يجوز الاستحمام لمدة طويلة، لئلا تترقق البشرة بشكل زائد على الحد.

* خطوات بعد إزالة الشعر

‫- تساعد رغوة الحلاقة في انزلاق ماكينة الحلاقة بسهولة ونعومة، ما يحد ‫من الإصابة بجروح صغيرة، وتتم إزالة الشعر عكس اتجاه نمو الشعر.

– يجب تهدئة البشرة باستخدام بلسم ذي تأثير مبرد ومرطب، كما يمكن ‫استخدام مكعبات الثلج أو الكمادات الباردة بعد إزالة الشعر.

‫- عدم استعمال مزيلات العرق أو أي مستحضرات تحتوي على ‫الكحول أو مواد عطرية؛ تجنباً لتهيج البشرة.

– ‫عدم ارتداء ملابس ضيقة خلال الساعات الأولى بعد إزالة الشعر.