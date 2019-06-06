نصائح تساعدك في تجنب الآلم خلال إزالة الشعر
تتسبب عملية إزالة الشعر للمرأة ببعض الأحيان في التهاب البشرة والإصابة بجروح، إلا أنه يوجد بعض الطرق لتجنب هذه المشاكل المزعجة، وسنستعرض أبرز هذه النصائح.
* خطوات أثناء إزالة الشعر
– بشكل عام يُفضل إزالة الشعر ليلا؛ ليكون أمام البشرة متسع من الوقت للاستشفاء.
– إزالة الشعر بعد الإستحمام، حيث يقوم الإستحمام بفتح المسام وبالتالي يمكن إزالة الشعر بشكل أسهل.
– عدم استخدام جل استحمام أوإضافات استحمام تحتوي على زيوت، كما لا يجوز الاستحمام لمدة طويلة، لئلا تترقق البشرة بشكل زائد على الحد.
* خطوات بعد إزالة الشعر
- تساعد رغوة الحلاقة في انزلاق ماكينة الحلاقة بسهولة ونعومة، ما يحد من الإصابة بجروح صغيرة، وتتم إزالة الشعر عكس اتجاه نمو الشعر.
– يجب تهدئة البشرة باستخدام بلسم ذي تأثير مبرد ومرطب، كما يمكن استخدام مكعبات الثلج أو الكمادات الباردة بعد إزالة الشعر.
- عدم استعمال مزيلات العرق أو أي مستحضرات تحتوي على الكحول أو مواد عطرية؛ تجنباً لتهيج البشرة.
– عدم ارتداء ملابس ضيقة خلال الساعات الأولى بعد إزالة الشعر.
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