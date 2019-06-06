5 فيتامينات هامة بالأطعمة والمشروبات تقي الجسم من الأمراض الخطيرة

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسات حديثة أن تناول الأغذية الغنية ببعض الفيتامينات، يقي من الإصابة بعديد من الأمراض الخطيرة مثل ” السرطان والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأعصاب ” وغيرها.

وتطرقت الدراسات لخمس أنواع من الفيتامينات التي تُعد هامة لجسم الإنسان، وهي فيتامينات ” D,C,K2,B,A ” ، كما استعرضت الدراسة هذه الفيتامينات ومدى أهميتها للجسم وقد جاءت كالتالي:

– فيتامين D

يمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس، كما يمكن الحصول عليه بتناول بعض المكملات الغذائية التي تحتوي عليه، فهو يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

– فيتامين C

يوجد بالخضراوات والفاكهة ويحتاج الجسم منه إلى 75 ملجم يومياً، حيث يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.

– فيتامين K2

يمكن الحصول عليه بتناول ما لا يقل عن 5 لترات من الحليب يومياً، ولصعوبة ذلك ينصح بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي عليه؛ فهو يقلل من الإصابة بالكسور، كما يقلل من خطر الإصابة بترقق العظام.

– فيتامين B

يتوفر في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، ويسهم في حصول الجسم على الحديد ونقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم، وينصح بالتقليل من شرب القهوة والشاي أثناء الوجبات كونها تقلل من امتصاص الحديد.

– فيتامين A

ويتوافر في ” كبد الحيوانات، والحليب واللبن، والجزر، والفلفل، والسبانخ ” ، كما يساعد على الوقاية من العمى واعتام العين وضعف النظر عند الكبر.