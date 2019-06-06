الأهلي يقترب من التعاقد مع برانكو إيفانكوفيتش

ماجد محمد(صدى):

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من أجل تولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يتولى إيفانكوفيتش تدريب فريق بيرسبوليس الإيراني منذ العام 2015 الذي قاده لنهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام كاشيما انتلرز الياباني، لكن الفريق الايراني حل في المركز الأخير في مجموعته هذا الموسم خلف السد القطري والأهلي وباختاكور الأوزبكي.

ويحسم الأهلاويون هوية المدرب الجديد قبل انطلاق المعسكر الاعدادي للموسم المقبل والمزمع اقامته في النمسا في يوليو المقبل، وذلك من أجل تجهيز الفريق لمهمته الأولى في الموسم الجديد حيث سيواجه الأهلي فريق الهلال في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم في السادس والثالث عشر من اغسطس المقبل.