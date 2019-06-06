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معاناة طفلك من الظروف القاسية تعرضه لفقدان أسنانة بالمستقبل

معاناة طفلك من الظروف القاسية تعرضه لفقدان أسنانة بالمستقبل
أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة ” ميشيجان ” الأمريكية، أن سوء معاملة الطفل تعرّضه لفقدان أسنانه في المستقبل.

حيث كشفت نتائج الدراسة أن أكثر من 13% من المشتركين الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة فقدوا أسنانهم بالكامل، بينهم 30% يعانون من ” الفقر، فقدان الآباء، أو انفصال والديهما في مرحلة الطفولة ” .

بينما عانى نحو 10% من المشتركين من معاملة قاسية في طفولتهم تضمّن بعضها العنف الجسدي، و18% من الحالات بدأوا بالتدخين في سن مبكرة، و20% منهم مرّوا بأزمات مالية.

حيث توصلت الدراسة إلى أن كل هذه الظروف القاسية تؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية أبرزها ” مرض السكري وأمراض الرئة ” ، وهي أمراض تؤثر مباشرة على صحة الفم والأسنان وأكثر عرضة لفقدان أسنانهم بالمستقبل.


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