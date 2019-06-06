شاب هندي يكتشف خللا في واتساب.. والشركة تكرمه 

نيودلهي(صدى):

اعلنت شركة فيسبوك عن تعيين أذكى العقول في العالم لتقديم أفضل التجارب المطلقة في حل الثغرات التكنولوجية، لكن يبدو أن هذا المنحى لم يجد حلا لأحد أوجه الخلل، التي أصابت تطبيق المراسلة الفورية ” واتساب ” الذي يملكه عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض تطبيق واتساب لخلل يتعلق بالذاكرة ولحسن الحظ رصد هذا الخلل طالب يبلغ من العمر 19 عاما من ولاية كيرالا الهندية.

وتوصل الطالب، قبل شهرين، للخطأ الذي بموجبه تم مسح جميع الملفات القديمة بالكامل على واتساب دون علم المستخدم.

وأبلغ أنثاكريشنا فيسبوك بالخلل، وأرفق أيضا حلا، مما دفع الشركة لتكريم الشاب لتزويدها بحل ناجح، كما منحته جائزة نقدية قدرها 500 دولار حوالي 34000 روبية.