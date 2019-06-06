ريفان كنعان عن المسرح: حرمني من عائلتي وأصدقائي

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة ريفان كنعان أن عملها بالمسرح خلال السنوات الماضية حرمها من أهلها وأصدقائها بعد المغرب، مشيرة إلى أنه الوقت الذي تحلو فيه جلسات السمر بصحبة الأهل والأصدقاء.

وعن قضائها لعيد الفطر، قالت ” ريفان ” : ” أفقد إحساس عيد الماضي، فالعيد اليوم ما عاد حلو مثل قبل، خاصة مع انتشار السوشيال ميديا ” ، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وأضافت: ” الفنان عادة يكون مشغولا في العيد بالفعاليات التي يحرص على تقديمها تزامنا مع هذه الأجواء الاحتفائية، ما يفقده الإحساس بالجو الأسري والألفة العائلية، رغم ما يحققه من نجاح على مستوى الجمهور ” .