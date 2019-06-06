بالفيديو.. أغنى رجل بالعالم يعمل في مطعم للوجبات الخفيفة

واشنطن(صدى):

قال مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، وارن بافت، إنه عمل ليوم واحد في مطعم للوجبات الخفيفة “ديري كوين”.

ولم يتمكن وارن بافت من صنع نوع من الآيس كريم، الذي يشتهر بعدم السقوط من الكأس إذا تم قلبه، يُطلب من موظفي المطعم قلب هذه البوظة كل مرة قبل تقديمها لإثبات تفرد وصفتهم.

واحتل وارن بافيت المركز الثالث في تصنيف فوربس العالمي بثروة تبلغ 82.5 مليار دولار، ويحتل بيل غيتس المرتبة الثانية بثروة قدرها 96.5 مليار دولار (أصبح رئيس شركة أمازون جيف بيزوس في المرتبة الأولى بثروة قدرها 131 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، غيتس وبافت صديقان قديمان. فيتحدث مؤسس شركة Microsoft غالبًا عن كيفية قضاء وقتهم معًا في مدونتهم.