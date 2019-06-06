حقيقة رحيل اومتيتي عن برشلونة في الانتقالات الصيفية

ماجد محمد(صدى):

ذكر مصدر مطلع أن صامويل اومتيتي أبلغ إدارة نادي برشلونة أنه لا يرغب في الرحيل عن النادي هذا الصيف، كما ورفض أي عرض يقدم للظفر بخدماته.

وكانت ترددت أنباء أن الإنتقالات الصيفية القادمة، ستشهد رحيل نجم فريق برشلونة، قلب الدفاع الدولي الفرنسي صامويل اومتيتي.

وأوضحت أنه بات من شبه المؤكد أن يكون اومتيتي خارج برشلونة الموسم القادم بسبب المشاكل التي يعاني منها في الركبة، والتي حالت دون استمراره بالمشاركة هذا الموسم.

وتعتبر هذه المشاكل في الركبة لم تسمح للاعب فريق أوليمبيك ليون السابق سوى بلعب 14 مباراة مع الفريق الكاتلوني هذا الموسم.

هذا وقد فقد اللاعب مركزه لصالح مواطنه كليمنت لينغليت وعلى الرغم من أن لديه عقدًا ساري المفعول إلا أن النادي يريد بيعه، والإستفادة من مبلغ كبير من خلال هذه العملية.