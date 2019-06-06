عائلات سعودية تزور اليمن عبر منفذ الوديعة بعد رفع حظر السفر

علي القحطاني(صدى):

سافرت عائلات سعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي بين المملكة واليمن، خلال الأيام الماضية لقضاء عيد الفطر المبارك مع أقاربهم، بعد قرار رفع الحظر عن السفر إلى اليمن وفق شروط محددة.

وأوضحت مصادر أن رفع الحظر عن السفر إلى اليمن جاء بعد حالة الاستقرار التي تشهدها المناطق المحررة، ومراعاة للجوانب الإنسانية والمتمثلة في الروابط العائلية بين الكثير من الأسر السعودية واليمنية.

وشهد المنفذ خلال الأيام الماضية توافد العائلات للسفر عبر المنفذ، بعد الحصول على تصريح نظامي من إمارات مناطق نجران وجازان وعسير، بالسماح لهم بالسفر وفق شروط محددة.