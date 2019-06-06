انتحلوا صفة موظفين.. 7 أشخاص يسرقون 700 ألف ريال بعمان

مسقط(صدى):

أقدم سبع أشخاص أحدهم من جنسية عربية على انتحال صفة ” موظفين ” ، حيث قاموا بسرقة 700 ألف ريال سعودي من موظفي إحدى المؤسسات المالية بعمّان.

وعن التفاصيل، ورد للجهات الأمنية بلاغًا عن تعرض شخصين يعملان في إحدى المؤسسات المالية لسرقة مبلغ 700 ألف ريال، كان بحوزتهما ويعود لحساب المؤسسة من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين.

حيث انتحل الأشخاص صفة ” موظفين عامين ” ، واعترضوا طريقهما اثناء سيرهما بواسطة مركبة في منطقة الحسين وسط العاصمة.

وأجرت الجهات الأمنية تحقيقاتها وتم إلقاء القبض على أحد الأشخاص من جنسية عربية بمطار الملكة علياء الدولي قبل محاولته الفرار خارج البلاد وبحوزته جزء من المبلغ المسروق، كما تم تحديد هوية ٦ أشخاص آخرين اشتركوا معه بالتخطيط وتنفيذ السرقة.

حيث تم إلقاء القبض عليهم جميعًا، وضبط بحوزتهم مبلغ ٦٥٠ ألف ريال من إجمالي المبلغ المسروق والتحقيقات مستمرة.