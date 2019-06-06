غرامات على شركات العمرة المتهاونة في التزامتها تجاه المعتمرين

علي القحطاني(صدى):

تستعد وزارة الحج والعمرة لفرض غرامات على شركات ومؤسسات العمرة التي تهاونت في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمرين.

وعن هذه الغرامات، ذكرت المصادر في تصريحات لصحف محلية أن الغرامة المفروضة قدرت بـ 25 % من إجمالي فاتورة الخدمات المقدمة للمعتمرين، والتي تتمثل في ” السكن والنقل ” وغيرهما.

كما أقرت تحميل الشركات والمؤسسات المتهاونة مبلغ 100 ريال عن كل معتمر نظير الخدمات الأرضية، وتقديم فاتورة التكلفة للشركة أو المؤسسة وإمهالها 7 أيام لسداد الفواتير.

أما في حال امتناع المؤسسات عن السداد، صرحت المصادر بأنه سيتم تسييل الضمان المالي الخاص بها لدى الوزارة لتسديد القيمة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية للمعتمرين.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة اعتمدت تحالفاً مكوناً من 7 شركات ومؤسسات عمرة مرخصة؛ لتقديم الخدمات للمعتمرين الذين لم تلتزم شركاتهم في الوفاء بالخدمات تجاههم.