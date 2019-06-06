موجة حارة تجتاح أجواء المملكة.. وذروتها 49 مئوية 

الرياض(صدى):

أشار خبراء الطقس والأرصاد إلى تأثر أجواء المملكة بكتلة حارة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما توقعوا أن تصل درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية.

ومن جانبه، أوضح خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن أول كتلة صيفية حارة تتقدم صوب المملكة، لافتا إلى حالة من الأمطار المتوسطة وشبه الغزيرة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق.

وعلى صعيد متصل، لفت خبير الأرصاد حسن كراني إلى أن درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق ستصل إلى 49 درجة مئوية خلال عطلة العيد، مبينا أن الأجواء ستبقى تحت تأثير كتلة حارة ذات محورين؛ إحداها متمركز على القطاع الشرقي، والآخر على الغربي.

ومن جهته، دعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند المواطنين والمقيمين لتجنب التعرض للشمس حين تكون الأشعة في ذروتها (10 صباحاً – 3 مساءً)، مع استخدم نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية وشرب الماء بكميات كبيرة.