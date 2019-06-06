المملكة والإمارات والنرويج يقدمون نتائج تحقيق عن تخريب سفن الخليج لمجلس الأمن

علي القحطاني(صدى):

قامت كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج بتقديم نتائج تحقيق مشترك الخميس لأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، حول عمليّات تخريب تعرّضت لها سفن في 12 مايو في الخليج.

وعن ذلك، ذكر دبلوماسين أنه من المقرّر عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث.

وجاء ذلك على خلفية تعرض أربع سفن ” ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نروجية وسفينة شحن إماراتية ” لأضرار في عمليات تخريبية، قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي.

وعن ذلك، أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو في ذلك الوقت، أنّ احتمال أن تكون طهران مسؤولة عن العمليّات التخريبيّة التي استهدفت ناقلات النفط قبال الإمارات هو أمر ممكن جدًا.

يٌذكر أن إيران كانت قد رفضت أيّ اتّهام لها بالتورّط في الأعمال التخريبيّة التي طاولت السفن الأربع.