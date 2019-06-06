الاتحاد البرازيلي يكشف عن مصير نيمار في بطولة كوبا أمريكا 

نواف السالم(صدى):

كشف الإتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن خسارة نجم الفريق الأول، نيمار دا سيلفا في بطولة كوبا أمريكا القادمة والتي ستقام على الأراضي البرازيلية.

وكان النجم البرازيلي نيمار أصيب بقطع ” تمزق ” في أربطة الكاحل ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة طويلة مما يجعله يغيب عن بطولة كوبا أمريكا التي تبدأ في منتصف الشهر الحالي.

يذكر إصابة نيمار جاءت في المباراة الودية التي أقيمت فجر هذا اليوم ضد منتخب قطر والتي فاز بها منتخب السليساو بنتيجة 2-0 سجلهما كل من ريتشارليسون وجابرييل جيسوس.

وغادر نيمار المباراة مبكرًا في الدقيقة 21 من عمر اللقاء باكيًا بسبب تلك الإصابة التي ضربته في الدقيقة 17 لتخسر البرازيل أبرز نجم في الفريق وقائدها قبل البطولة الهامة.