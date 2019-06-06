سيدتان تتبادلان الضرب والسب بسبب خلاف على ” ركن السيارة “

خالد الظفيري(صدى):

اندلع خلاف بين سيدتين بالكويت، بسبب قيام إحداهما بركن سيارتها خلف الثانية، ما اضطرها للانتظار حتى تأتي صاحبة السيارة.

وتبادلت السيدتان الضرب والسب واشتد الجدال بينهما، خصوصاً وأن صاحبة السيارة بررت فعلتها بأنها ركنت كونها كانت على عجلة من أمرها ولم تتأخر سوى 10 دقائق فقط لتقديم التهنئة لأحد أقاربها والذي يقطن بجانب مسكنها.

وتسابقت السيدتان إلى قسم الشرطة، ووجهت كل منهما اتهاماً إلى الأخرى، حيث سجل الأمنيون قضية تبادل ضرب وسب بحقهما.