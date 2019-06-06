تفاصيل محاولة تهريب البشير ورموزه من السجن

الخرطوم(صدى):

نجحت السلطات الأمنية بالسودان، في إحباط محاولة من رموز النظام السابق لإطلاق سراح الرئيس المخلوع عمر البشير من سجن ” كوبر ” .

وكان 100 عنصر تابعين للنظام السابق بالسودان هاجموا السجن، الثلاثاء، لكنهم لم يستطيعوا تهريب البشير.

وأكدت مصادر أن البشير وقيادات النظام السابق لازالوا في السجن، تحت تشديدات أمنية حول سجن كوبر.

يذكر أن 20 من كبار رموز النظام السابق موجودين في سجن كوبر، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، ونوابه السابقين: علي عثمان محمد طه، ومحمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبدالرحمن، وشقيقه عبدالله البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، وآخرون.