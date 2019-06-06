بالصور.. إطلالة خضراء لأصالة تخطف الأنظار في حفل الدمام

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري، في إطلالة خضراء خطفت الأنظار في حفل عيد الفطر المبارك في الدمام، أمس الأربعاء.

وأعربت أصالة عن سعادتها البالغة بتواجدها في المملكة، معلقة: ” كانت حفلة حلوة واستمعت مع أهلها الطيبين ” .

ومن المقرر أن يقام اليوم الخميس، ثلاث حفلات، في الطائف ويحييها حاتم العراقي وجابر الكاسر، وحفل الرياض ويحييه فنان العرب محمد عبده في الرياض، والثالث يحييه المطرب المصري محمد حماقي، ووليد الشامي في الدمام.

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