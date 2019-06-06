حبس الجاني 10 أشهر..أخر المستجدات بواقعة التحرش بـ ” فتاة الخبر “

عادل الحربي(صدى):

على خلفية تعرض فتاة بالخبر للتحرش من قبل شاب أثناء تواجدها بمركبتها، خلال شهر رمضان، أصدرت المحكمة الجزائیة بالدمام، حكما بالسجن لمدة 10 أشھر وغرامة مالیة 5000 ریال ضد المتحرش.

وكانت النیابة قد طالبت بتطبيق المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش ومعاقبته بالسجن مدة لا تزید على سنتین، وبغرامة مالیة لا تزید على مائة ألف ریال، أو بإحدى العقوبتین.

يذكر أن مقطع فيديو قد تم تداوله للجاني أثناء تحرشه بالفتاة، وإظھار لسانه وقیامه بتصرفات غیر لائقة وخادشة للحیاء.

وبعد تداول المقطع حاول الشاب تغییر ملامحه بحلاقة ذقنه، لكن تم القبض عليه في نهاية الأمر.

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