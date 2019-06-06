بالفيديو.. محلل سياسي يعري أكاذيب ” الحمدين ” في عقر داره

طلال الضوي(صدى):

في صفعة جديدة تلقتها قناة ” الجزيرة ” القطرية منبر أكاذيب تنظيم الحمدين، قام محلل سياسي بتعرية أكاذيبها وفضحها على الهواء مباشرة.

وكانت الجزيرة قد أحضرت محللا سياسيًا، لاستكمال ” مسرحية ” سيطرة الحوثيين على الجوف ونجران المزعومة، ليأتي رد المحلل السياسي كالصاعقة.

وبسؤال المحلل السياسي ويدعى ” علي ناصر الدين ” عن تعليقه على الكذبة المزعومة، قال: ” أنا لست ناطقا باسم السعودية ولست محللا عسكريا وليس بإمكاني الإجابة عن هذه الاسألة العسكرية ولا يمكنني أن أقر بأن هذا حدث أم لا، أنا أتيت للتحدث عن الوضع في السودان ” .

ولم يجد مذيع الجزيرة مفرًا سوى أن ينهي المكالمة مع المحلل السياسي لحفظ ماء الوجه، بعد أن قام بتعرية أكاذيب قطر على الهواء مباشرة وفي عقر دارها.

اقرأ أيضًا: