بسبب ” الدور ” ..سيدة تعتدي على مصففة شعر بالضرب

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت مصففة شعر سورية تعمل بأحد صالونات التجميل في الكويت، للضرب على يد إحدى الزبائن، أثناء عملها.

وأوضحت المجني عليها أن الازدحام والاختلاف على الدور، هو سبب تعدي الجانية عليها، وسبها لها.

وأبلغت مصففة الشعر الشرطة بالواقعة، موضحة أن خلافًا وقع بين زبونتين على الدور، وعندما تدخلت لفض النزاع، فوجئت بإحداهما تنهال عليها بالضرب والسب، ولم تكتفِ بذلك، بل أتلفت بعض الأغراض الخاصة بالصالون وحطمت بعض الأشياء ثم خرجت.

ولم تجد المجني عليها سوى أن تلحق بالمعتدية لتلتقط أرقام لوحة سيارتها، لتزود بها رجال الأمن.