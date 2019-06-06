مساء اليوم..هلال عيد الفطر يظهر كـ ” وجه مبتسم “

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هلال عيد الفطر ستظهر أحد تضاريس سطحه مساء اليوم الخميس، على هيئة ” وجه مبتسم ” .

وأوضح أنه في مثل هذا الوقت بداية الشهر القمري يمكن رصد منطقة على سطح القمر، تبدو كوجه مبتسم، بمرور أشعة الشمس فوقها.

وأشار إلى أن الحافة المتقوسة تضيئ وهي تشبه ” الفم ” ، وتضئ أسفل الفوهتين ” العينين ” وتخترق سهول الحمم.

ولفت إلى أن هذا الوجه المبتسم سوف يتكرر من جديد مطلع شهر ذي القعدة المقبل، وفي بقية شهور السنة.