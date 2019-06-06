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    يونيو

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بالفيديو والصور.. ” مخاوي الليل ” يشعل حفل الطائف

بالفيديو والصور.. ” مخاوي الليل ” يشعل حفل الطائف
أميرة خالد(صدى):

أشعل الفنان خالد عبد الرحمن، حفل ثاني أيام عيد الفطر في الطائف، بمجموعة من أغانيه التي طرب بها جمهوره العريض.

ووثقت مجموعة من الصور والفديوهات تفاعل وحماس الجمهور مع ” مخاوي الليل ” وأغنياته التي حققت نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن حفلات عيد الفطر بدأت يوم أمس 5 يونيو بحفلين الأول أحياه رابح صقر وأنغام فى الرياض وفي الطائف أحياه خالد عبد الرحمن و رامى عبد الله.

ومن المقرر أن يقام اليوم 6 يونيو ثلاث حفلات الأولى يحييها حاتم العراقى وجابر الكاسر فى الطائف و الحفل الثاني محمد عبده فى الرياض والثالث يحييه المطرب المصري محمد حماقي، ووليد الشامي في الدمام.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 9 ساعات

قلبي الصغير لا يحتمل مثل هذه الكلمات مع الصوت الشجي لهذا الفنان وتقاسيم اوتار العود …

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

ياحليل قلبك الصغير
انتهى صوت خالد وتقاسيم أوتاره مع صارحيني

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة

أسعدنا الفنان الكبير خالد عبدالرحمن بالطلة الجميلة وأناقته الجذابه اللي تذكرنا بالأيام الجميلة وأبدع في اختيار الأغنيات

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