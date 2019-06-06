بالفيديو والصور.. ” مخاوي الليل ” يشعل حفل الطائف

أميرة خالد(صدى):

أشعل الفنان خالد عبد الرحمن، حفل ثاني أيام عيد الفطر في الطائف، بمجموعة من أغانيه التي طرب بها جمهوره العريض.

ووثقت مجموعة من الصور والفديوهات تفاعل وحماس الجمهور مع ” مخاوي الليل ” وأغنياته التي حققت نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن حفلات عيد الفطر بدأت يوم أمس 5 يونيو بحفلين الأول أحياه رابح صقر وأنغام فى الرياض وفي الطائف أحياه خالد عبد الرحمن و رامى عبد الله.

ومن المقرر أن يقام اليوم 6 يونيو ثلاث حفلات الأولى يحييها حاتم العراقى وجابر الكاسر فى الطائف و الحفل الثاني محمد عبده فى الرياض والثالث يحييه المطرب المصري محمد حماقي، ووليد الشامي في الدمام.