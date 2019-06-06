بالفيديو والصور.. ” مخاوي الليل ” يشعل حفل الطائف
أشعل الفنان خالد عبد الرحمن، حفل ثاني أيام عيد الفطر في الطائف، بمجموعة من أغانيه التي طرب بها جمهوره العريض.
ووثقت مجموعة من الصور والفديوهات تفاعل وحماس الجمهور مع ” مخاوي الليل ” وأغنياته التي حققت نجاحًا كبيرًا.
يذكر أن حفلات عيد الفطر بدأت يوم أمس 5 يونيو بحفلين الأول أحياه رابح صقر وأنغام فى الرياض وفي الطائف أحياه خالد عبد الرحمن و رامى عبد الله.
ومن المقرر أن يقام اليوم 6 يونيو ثلاث حفلات الأولى يحييها حاتم العراقى وجابر الكاسر فى الطائف و الحفل الثاني محمد عبده فى الرياض والثالث يحييه المطرب المصري محمد حماقي، ووليد الشامي في الدمام.
#فيديو
مخاوي الليل #خالد_عبدالرحمن في أداء شجني قوي لرائعة "تقوى الهجر" على العود من حفل الطائف..#خالد_عبدالرحمن_في_الطائف#حفلات_العيد_السعودية#هذا_العيد#مواسم_السعودية#موسم_العيد@EidSeason pic.twitter.com/MmQQicnqFl
— روتانا خليجية #هذا_العيد (@Khalejiatv) June 5, 2019
مخاوي الليل #خالد_عبدالرحمن يغني "أخلف مع نفسي"، كلمات: غياهيب، ألحان: وليد الشامي..#خالد_عبدالرحمن_الطائف#حفلات_العيد_السعودية#هذا_العيد#مواسم_السعودية#موسم_العيد@EidSeason pic.twitter.com/hOjbVWN1OO
— روتانا خليجية #هذا_العيد (@Khalejiatv) June 5, 2019
عوافي[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 9 ساعات
قلبي الصغير لا يحتمل مثل هذه الكلمات مع الصوت الشجي لهذا الفنان وتقاسيم اوتار العود …
صادق الاحساس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
ياحليل قلبك الصغير
انتهى صوت خالد وتقاسيم أوتاره مع صارحيني
سلطان العسيري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
أسعدنا الفنان الكبير خالد عبدالرحمن بالطلة الجميلة وأناقته الجذابه اللي تذكرنا بالأيام الجميلة وأبدع في اختيار الأغنيات