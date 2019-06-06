” الداخلية المصرية ” تثأر لشهداء كمين العريش

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها منذ قليل، عن ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر أمس الأربعاء.

وأوضحت أنه تم تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، وبمحاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات؛ فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية.

وأشار البيان أنه عُثر بحوزة الإرهابيين على 14 بندقية آلية، ۳ عبوات مُتفجرة، ۲ حزام ناسف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

يذكر أن عددًا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش ما أسفر عن استشهاد 14 جنديًا مصريًا.

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