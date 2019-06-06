بعد اتصاله بخادم الحرمين.. أردوغان يخضع ويتقرب من المملكة

طلال الضوي(صدى):

استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عيد الفطر 2019، للخضوع والتقرب من قيادة المملكة، إذ اتصل هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

واعتبر البعض أن اتصال أردوغان بخادم الحرمين الشريفين ليهنئه بحلول عيد الفطر 2019، مؤشر لتراجعه عن محاولات استهداف المملكة.

واستغل أردوغان هذه المناسبة لتخفيف التوتر مع المملكة، بالرغم من تردده في هذا الاتصال الذي أقدم عليه في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، في ظل قلق تركيا من احتمال خسارة الاستثمارات السعودية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالًا هاتفيًا من رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مهنئًا الملك سلمان بن عبدالعزيز بحلول عيد الفطر المبارك، فيما أعرب خادم الحرمين عن شكره للرئيس التركي على هذه التهنئة.

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