بعد معايدته بأغنية لأم كلثوم.. مدير هيئات مكة يدافع عن نفسه بحديث شريف
ردّ مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق، الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، على المنتقدين له بعدما عايد المواطنين بأغنية العيد لأم كلثوم.
واستشهد ” الغامدي ” بالحديث الشريف: في الصحيحين عن السيدة عائشة أن النبي دخل عليه أبو بكر، وعنده جاريتان تغنيان، فقال أبو بكر: ” أبمزمور الشيطان بين يدي رسول الله؟ ” . فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ” يا أبا بكر، دعهما؛ فإن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا ” .
يذكر ان ” الغامدي ” الذي يُعرِّف نفسه بأنه طالب علم، وباحث مهتم بالعلم الشرعي ووسطية الإسلام وعدله ويسره وسماحته، قد عايد متابعيه بتغريدة، قال فيها: ” تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم، وعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير. وأهديكم بهذه المناسبة أغنية (يا ليلة العيد آنستينا) لأم كلثوم -رحمها الله- ” .
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غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4933 ] نشر منذ 17 دقيقة
يا غامدي أسأل الله ان يشفيك ويهديك
هل انت مثل الجاريتين الصغيرتين
اكبر مصيبة اتباع الهوى ولوي اعناق النصوص لما يخدم هواه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4933 ] نشر منذ 16 دقيقة
والفاظ اعنية ام كلثوم كلها غزل وتدعو للفاحشه