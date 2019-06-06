بالصور.. إخلاء 11 شخصًا بعد اندلاع حريق في ” نزهة الطائف “

عبد العزيز القثامي(صدى):

اندلع حريق في شقة سكنية في الطائف، ما تسبب في إخلاء 11 شخصًا وإصابة آخر باختناق.

وتفصيلًا، قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، إن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى مساء الأربعاء بلاغًا عن نشوب حريق بحي النزهة بمحافظة الطائف؛ وتم تحريك الفِرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف: بالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن حريق شقة سكنية في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار وملحق، واقتصر الحريق على غرفة ومطبخ.

وتابع: وعلى الفور تم إخلاء 11 شخصًا، ونتج منه إصابة شخص باختناق، وتلقيه العلاج اللازم في الموقع من قِبل الهلال الأحمر، وصحته جيدة.