سمو امير عسير يستقبل المشايخ وعدداً من المسؤولين

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بصالة الاحتفالات الرئيسية بحي الخالدية بأبها اليوم، المحافظين ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل وعدداً من وجهاء وأعيان وأهالي منطقة عسير والذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستهل سموه اللقاء بتهنئة الحضور بهذه المناسبة السعيدة؛ سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي وهو في أمن و آمان.

كما رفع سموه التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي عسير مشيداً بالقمم الثلاث التي عقدت في رحاب مكة المكرمة ومؤكداً على دور المملكة العربية السعودية ، وقادتها الكرام في البحث دائماً و أبداً عن الأمن و الاستقرار للأمتين العربية والإسلامية.

واستمع سموه خلال اللقاء لمشاركات لعدد من الحضور عبروا من خلالها عن تهانيهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال ، بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن أمنه و أمانه في ظل القيادة الرشيدة .

كما عبر الحضور عن سعادتهم بنجاح القمم الثلاث ، التي كان للمملكة العربية السعودية الدور الرئيسي والأهم في انعقادها ونجاحها، مؤكدين في الوقت نفسه بأنهم درعاً منيعاً ضد أعداء هذا الوطن الغالي .

ثم انتقل الجميع لتناول وجبة الغداء المعدة بهذه المناسبة.