أمير عسير يزور مصابي الحد الجنوبي وينقل لهم تحيات القيادة

محمد بن طحيطح(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمصابي الحد الجنوبي وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل.

وأكد أمير عسير أن ما يقوم به المرابطين على الحد الجنوبي وما سطروه من بطولات وتضحيات هي مصدر فخر للقيادة ولكل مواطن سعودي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط في أول أيام عيد الفطر؛ حيث كان في استقباله قائد المنطقة اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري .

من جانبهم، عبر المصابين عن شكرهم للقيادة الرشيدة على ما وجدوه من اهتمام بالغ مؤكدين أن مايقدمونه للدفاع عن تراب هذا الوطن ومقدساته وقيادته وشعبه يبقى قليل أمام مكانة الوطن وقيادته في قلوبهم.

من جهة أخرى تفقد الأمير تركي بن طلال مطار أبها الإقليمي وسير العمل به كما وجهه بسرعة الانتهاء من مشروع الصالات الداخليه في مدة لا تتجاوز ٢٠ يوما , وزار حديقتي المطار و أبو خيال مؤكداً على الاهتمام بتفعيل مبادرة حسن الوفادة؛ وقد رافقه خلال الجولة مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة يحيى بن علي المالكي .

كما تفقد سموه جاهزية منتزة السودة ومستشفى رجال ألمع وقام بجولة ميدانية داخل مدينة أبها ناقش فيها مع مدير مرور عسير كيفية تسهيل الحركة المروية خلال الموسم السياحي الحالي.