مروحة التبريد تعمل باستمرار من أجل المحرك

أميرة خالد(صدى):

تعمل مروحة التبريد على خفض حرارة الردياتير والذي يقوم بدوره بخفض حرارة المحرك، وحال تعرض مروحة التبريد للأعطال فإن محرك السيارة سوف ترتفع حرارته بصورة كبيرة قد تؤدي إلى تعرضه للتلف.

وتتمثل أسباب عمل مروحة التبريد باستمرار، في ارتفاع درجة حرارة المحرك، وعدم توقفها يرجع لمحاولتها المستمرة لخفض حرارة المحرك.

كما تتضمن الأسباب تعرض مبرد السيارة للانسداد، أو حدوث نوع من الأخطاء الميكانيكية أو الكهربائية من جهاز استشعار ضعيف أو من مكون آخر، أو قد يكون السبب خلل في برمجة كمبيوتر السيارة أو خلل في الفيوز الخاص بالمروحة.

ويجب البحث عن سبب استمرار تشغيل مروحة التبريد بدون توقف حتى لا تتعرض للتلف، وهو ما يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك ويجلب له الأعطال ويعرضه للتلف.