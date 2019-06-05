معجزة بوزن ربع كيلو .. ولادة طفلة في ظروف غريبة

واشنطن(صدى):

ولدت طفلة بوزن منخفض جدًا في مستشفى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إذ تجاوز حجمها الأوقية الواحدة ببضعة جرامات فقط.

وأكد مصدر في مستشفى Sharp Mary Birch de San Diego، أن وزن الطفلة بلغ ساعة ولادتها 245 غرامًا، لافتًا إلى أنها ولدت في بداية الشهر السادس من الحمل.

ولجأت الأم إلى العملية القيصرية في الشهر السادس؛ بسبب تعقيدات في الحمل عرضت حياتها للخطر، معتقدين أن الطفلة لن تبقى على قيد الحياة.

وفي سياق متصل، أكدت إحدى الممرضات النشاركات في العملية أن ما حدث هو أعجوبة، مطلقين على الطفلة اسم “سابي”، إذ ولدت بصحة جيدة دون أي مشاكل، ولم يتخط طولها الـ23 سنتم.