حكة وحرقان في البول من أعراض الحمل المبكر

أميرة خالد(صدى):

كشفت استشاري نساء وتوليد، أعراض الحمل المبكر التي يمكن ملاحظتها قبل إجراء اختبار حمل.

وأوضحت أن الأعراض تتمثل في المغص وألم البطن، الشعور بالغثيان عند تناول وجبات دسمة وأثناء الصباح، التعب والإعياء الشديد، آلام المعدة مع حموضة المعدة والحرقة، الشعور بضيق في التنفس، تتعرض الحوامل للإمساك، بعض الحوامل تشعرن بالحكة، وتغير في الثدي.

كما تتضمن ظهور بعض علامات تمدد الجلد في الشهر الأول من الحمل لبعض الحوامل، مع الشعور بحرقة في البول والتردد أكثر من المعتاد على الحمام، زيادة الوزن أو انخفاض في الوزن حسب طبيعة الحامل، ألم الظهر أثناء الحمل.

واشتملت الأعراض أيضًا على تقلبات المزاج، زيادة ضربات القلب عند القيام بأبسط مجهود، زيادة في حساسية الشم على غير الطبيعي، الحاجة للنوم الدائم .