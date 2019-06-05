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خطورة ترك الجوال في الشاحن اثناء النوم




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6017 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكفينا الشر

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