برعاية أمير منطقة الباحة.. هيئة الهلال الاحمر تشارك أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك ” صور “

سعيد العجل(صدى):

شاركت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة بتواجد الفرق الاسعافية والتطوعيه بعدد خمس فرق اسعافيه وخمسين متطوع ومتطوعه بحفل اهالي منطقة الباحة بعيد الفطر المبارك برعاية صاحب السمو الملكي امير منطقة الباحة حسام بن سعودبن عبدالعزيز ال سعود بمنتزه الامير حسام بالقيم.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني انه تم اعداد خطة للتمركز بموقع الحفل والطرق الموصله لمقر الاحتفال بخمس فرق اسعافيه ثابته وبعربات القولف المتنقله بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية و مدير القيادة الميدانية تم تمركزهم بموقع الحفل لاحتفالات العيد لاهالي منطقة الباحة وفرق بمداخل منتزه القيم ومدرجات حاضري الاحتفال.

كما تمت مشاركة الفرق التطوعية بمسعفين بموقع الحفل بقيادة مدير ادارة التطوع بعدد خمسين متطوع ومتطوعه وتواجدهم لتقديم الخدمة الاسعافية واستدعاء الفرق الاسعافية أثناء الحفل والألعاب النارية .