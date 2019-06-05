بالفيديو.. مواطنون يجلدون الجزيرة والحوثيين بعد مزاعم سيطرتهم على مواقع بنجران

طلال الضوي(صدى):

لقّن نشطاء ومواطنين، قناة الجزيرة القطرية والإعلام التابع لإيران ومليشيا الحوثي الإرهابية درسًا قاسيًا، بعد مزاعمهم حول نجران.

ونشرت وسائل إعلام معادية وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية، خبرًا يفيد بوجود المليشيا الإرهابية في عدة مواقع بنجران، وهو ما ردّ عليه النشطاء على طريقتهم الخاصة.

ونشر النشطاء مقاطع تظهر أجواء الفرح والبهجة في نجران بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مشددين على كذب الادعاءات الحوثية التي روجت لها قناة الجزيرة القطرية.

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