بالفيديو.. متسابق يدفن نفسه حيًا

لندن(صدى):

تسبب متسابق بريطاني في برنامج ” بريتش جوت تالنت ” ، في ذعر لجنة التحكيم والجمهور بعدما دفن نفسه حيًا.

وقام المتسابق جوناثان غودوين، بالدخول في حاوية زجاجية معلقة على خشبة المسرح وغمرها بتدريجيا بالرمال والحصى وبقائه مطمورًا لعدة ثوان.

وحاول الجمهور الذي بدأ يصرخ إنقاذه، لكنه مد يده في اللحظة نفسها لينفجر الاستوديو بوابل من التصفيق وليخرج المشارك بعدها حيا من “ التابوت ” الذي دفن نفسه فيه.