جمعية السرطان تعايد مرضى تخصصي

محمد السعران(صدى):

عايد وفد من جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس من محاربي السرطان بهدف مشاركتهم بهذه المناسبة السعيدة والتخفيف من معاناتهم المرضية، وضم الوفد عددا من منسوبي ومتطوعي الجمعية بمركزها الرئيسي، والذين قدموا الهدايا العينية وباقات الورود للمنومين بالمستشفى، وكان في استقبالهم مدير العلاقات العامة بالمستشفى، مسفر القحطاني .

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي إلى أن الجمعية اعتادت في كل المناسبات الاجتماعية على التواصل مع المرضى وزيارتهم وتفقد احتياجاتهم وخاصة مرضى السرطان الذين هم في أشد الحاجة لرفع معنوياتهم ودعمهم نفسيا لمقاومة المرض والتغلب عليه، مؤكدا أن الجمعية لمست خلال السنوات الماضية ما يحققه هذا التواصل مع المرضى في تحسين حالتهم الصحية ودعمهم، حيث كان ولا يزال لها العديد من البرامج الهادفة سواء داخل المستشفيات أو في المنازل بعد خروج المريض سعيا للوصول لأهداف الجمعية.

وأوضح التركي أن هذه الزيارة جاءت للتأكيد على أهمية التواصل مع المرضى من كافة فئات المجتمع والوقوف معهم في مرضهم من أجل المساهمة في تحسين الحالة النفسية لهم وهي العامل المهم والمؤثر في شفائهم.