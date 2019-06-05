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أصالة تسأل عن طريقة القهوة السعودية بالدمام.. وأنغام تشعل الرياض (فيديو)

أصالة تسأل عن طريقة القهوة السعودية بالدمام.. وأنغام تشعل الرياض (فيديو)
أميرة خالد(صدى):

أشعلت المطربة السورية أصالة، أجواء الدمام، مساء اليوم الأربعاء، ضمن حفلات ليالي عيد الفطر 2019.

وتفاعلت أصالة مع الجمهور بشكل ملفِت، إذ سألته عن طريقة تحضير ” القهوة السعودية ” .

كما أحيت النجمة المصرية أنغام حفلًا في الرياض، أمتعت فيه الجمهور بإحساسها المرهف في أداء الأغاني.

وفي الطائف، أحيا رامي عبدالله حفلًا غنائيًا رائعًا، أكد فيه أنه جمهور خالد عبدالرحمن، وشدا بأغاني رائعة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 14 ساعة

نعوذبالله ان نبدل نعمة الله بكفر ومعصية
فيبدل الله علينا النعمه بجوع وخوف

[ عدد التعليقات: 4933 ] نشر منذ 13 ساعة

يجب محاكمة من يهدر المال العام فيما لافائدة منه ولا نفع للوطن

[ عدد التعليقات: 12492 ] نشر منذ 35 دقيقة

تسأل عن طريقة القهوة السعودية🤔؟
😂أقول يامصالة إنتي جاية للمسرح تغنين ولاجاية لمطبخ؟
للقهوة وكل مايتعلق بالطبخ عندك محركات البحث ممكن تخدمك بلاش إستهبال.

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