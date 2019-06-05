أصالة تسأل عن طريقة القهوة السعودية بالدمام.. وأنغام تشعل الرياض (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أشعلت المطربة السورية أصالة، أجواء الدمام، مساء اليوم الأربعاء، ضمن حفلات ليالي عيد الفطر 2019.

وتفاعلت أصالة مع الجمهور بشكل ملفِت، إذ سألته عن طريقة تحضير ” القهوة السعودية ” .

كما أحيت النجمة المصرية أنغام حفلًا في الرياض، أمتعت فيه الجمهور بإحساسها المرهف في أداء الأغاني.

وفي الطائف، أحيا رامي عبدالله حفلًا غنائيًا رائعًا، أكد فيه أنه جمهور خالد عبدالرحمن، وشدا بأغاني رائعة.