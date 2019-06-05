  • الأربعاء 5

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. نقيب مصري قبل استشهاده بلحظات: خدوا بالكم من أمي

نقيب مصري قبل استشهاده بلحظات: خدوا بالكم من أمي

نقيب مصري قبل استشهاده بلحظات: خدوا بالكم من أمي
القاهرة(صدى):

ترك نقيب مصر اُستشهد في الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بمحافظة العريش شمال سيناء، رسالة مبكية سجّلها بعد إصابته وقبل موته بلحظات.

و قال النقيب في التسجيلات التي عُثر عليها: ” يا جدعان أنا اتصابت بـ3 طلقات إصابات بالغة، أنا حاسس إني هموت، يا جدعان والنبي قولوا لأمي متزعليش ابنك مات راجل وخلوا بالكم منها ” .

وتابع: ” متنسونيش يا جدعان وادعوا لي وخدوا بالكم من أمي.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ” .

يذكر أنه اُستشهد 8 من الأمن المصري في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش في العريش شمالي سيناء تابعة للشرطة المصرية، فيما تم القضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين وفق بيان للداخلية المصرية.

اقرأ أيضًا:

الخارجية: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية بالعريش المصرية

استشهاد ١٤ جنديا مصريا في هجوم إرهابي بشمال سيناء


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *