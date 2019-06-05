نقيب مصري قبل استشهاده بلحظات: خدوا بالكم من أمي

القاهرة(صدى):

ترك نقيب مصر اُستشهد في الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بمحافظة العريش شمال سيناء، رسالة مبكية سجّلها بعد إصابته وقبل موته بلحظات.

و قال النقيب في التسجيلات التي عُثر عليها: ” يا جدعان أنا اتصابت بـ3 طلقات إصابات بالغة، أنا حاسس إني هموت، يا جدعان والنبي قولوا لأمي متزعليش ابنك مات راجل وخلوا بالكم منها ” .

وتابع: ” متنسونيش يا جدعان وادعوا لي وخدوا بالكم من أمي.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ” .

يذكر أنه اُستشهد 8 من الأمن المصري في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش في العريش شمالي سيناء تابعة للشرطة المصرية، فيما تم القضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين وفق بيان للداخلية المصرية.

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