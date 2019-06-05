وفاة 3 أطفال ومربيتهم في حادث مفجع بأبوظبي

أبو ظبي(صدى):

توفى ثلاثة أطفال إماراتيين ومربيتهم، في حادث تصادم وقع مساء أمس الثلاثاء أول أيام عيد الفطر 2019 في منطقة الفلاح بأبوظبي.

وأعلنت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، وفاة الأطفال ومربيتهم وإصابة والدتهم بإصابة بليغة، لافتة إلى أن أكبرهم يبلغ من العمر 15 عامًا بينما تبلغ إحدى شقيقاته 12 عامًا والأخرى 11 عامًا.

وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي للحادث هو عدم الإلمام بقواعد القيادة الصحيحة والسرعة الزائدة، إذ كانت والدة الأطفال هي من تقود السيارة ولم تحصل على رخصة قيادة بعد.